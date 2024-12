Lichtjesfietsparcours voor 55+ in De Bloemhof

Aalsmeer – Senioren (55+) in Aalsmeer en Kudelstaart worden uitgenodigd voor het lichtjesfietsparcours in de Bloemhof op donderdag 19 december van 9.30 tot 12.30 uur in sporthal De Bloemhof aan de Braziliëlaan 6a. Kom en beleef een sfeervolle ochtend vol beweging, gezelligheid en kerstsfeer! Er is een verlicht parcours met diverse situaties om doorheen te fietsen, er wordt door een wasstraat gefietst en er is fietsgymnastiek voor een gezonde start.

Verder wordt een fietsquiz gehouden en is het mogelijk nieuwe fietsmaatjes te ontmoeten tijdens de fiets speeddate. Voor iedere bezoeker ligt een presentje klaar. Er is ook een fietsdokter aanwezig, die de fietsen nakijkt en piekfijn in orde maakt.

Aan het eind van de ochtend gaan de lichten uit in de Bloemhof voor het lichtjesfietsparcours. Dresscode: knipoog naar de kerst (bijvoorbeeld een kerstmuts). Aanmelden kan per e-mail: mregelink@teamsportservice.nl, via de site aalsmeeractief.nl/activiteiten of bel 088-2037343. Zin in een stralende en sportieve ochtend? Doe mee, deelname kost 5 euro.