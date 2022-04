Lezing ‘Vliegparken in West Nederland’ in Crash

Aalsmeerderbrug – Op zaterdag 23 april verzorgt Peter de Raaf twee keer de lezing ‘Vliegparken in West Nederland’ in het Crash Luchtoorlog- en verzetsmuseum. Toen de Duitsers op 10 mei 1940 Nederland binnenvielen, stonden de 125 operationele vliegtuigen van de Luchtvaart Afdeling LVA verspreid over acht vliegparken. Daarnaast beschikte de Marineluchtvaartdienst over eigen steunpunten en was de opleiding op enkele andere vliegparken geconcentreerd. Er waren ook nog enkele hulpvliegparken, die in de vijf oorlogsdagen soms nog een rol hebben gespeeld.

Waar waren al deze vliegparken? Wat speelde zich daar af tijdens de meidagen Van 1940 en wat herinnert nu nog aan die vliegparken? Kan je er vandaag de dag nog wat van terug vinden? Was de LVA voorbereid om ons land te verdedigen? De lezing wordt gegeven om 11.00 en om 13.00 uur. Bezoekers van het museum kunnen de lezing gratis bijwonen. Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 en is geopend op zaterdag en iedere tweede zondag van de maand van 10.30 tot 16.30 uur. Meer info: www.crash40-45.nl of kijk op Instagram of Facebook.