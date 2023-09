Lezing over Ouderenzorg in De Ronde Venen￼

De Ronde Venen – Op dinsdag 19 september zal Lotte van der Stap, ouderenarts uit Abcoude verschillende onderwerpen behandelen over de zorg. De volgende onderwerpen komen aan de orde: ‘Hoe gaat het op dit moment met de zorg voor kwetsbare ouderen in Nederland en in gemeente de Ronde Venen? En hoe is dat straks in 2040, als we veel meer ouderen hebben? Demissionair minister Helder heeft in de afgelopen jaren besloten dat er nauwelijks plekken in het verpleeghuis bijkomen en heeft verregaande bezuinigingen in de zorg voorgesteld (27 miljard euro per 2029). Waar moeten ouderen die veel zorg nodig hebben in 2040 dan wonen en hoe moeten ze verzorgd worden? En wie moet er voor ze zorgen? En hoe kunnen ouderen zichzelf hierop voorbereiden? Wat kun je zelf als oudere allemaal doen en hoe kun je je naasten, zoals je partner of kinderen, optimaal op de toekomst voorbereiden?’

De lezing zal plaatsvinden op dinsdag 19 september a.s. in de Willisstee, aanvang 20.00 uur. De lezing is voor iedereen gratis toegankelijk. Plaatsen reserveren ivm beperkte beschikbaarheid.

De Seniorenpartij heeft een ruimte gereserveerd in de Willisstee. Deze ruimte is beperkt, dus iedereen die geïnteresseerd is wordt verzocht van tevoren contact op te nemen met de Seniorenpartij om een plaats te reserveren. Telefoon: 06-43860894, mailen kan ook: info@Seniorenpartijdrv.nl