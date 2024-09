‘Leven’ thema van het Groot Aalsmeers Dictee

Aalsmeer, 24 september – En weer wordt er een nieuw element toegevoegd aan het concept van het Groot Aalsmeers Dictee. Dorpsdichter Marcel Harting zal een speciaal aan het dictee gewijd gedicht samenstellen én voordragen. “Na de succesvolle toevoeging van de knipoogtaalquiz in 2023 weer iets extra’s”, aldus voorzitter Annemarie Braakman. “Daarnaast kunnen we het nieuwe thema melden: ‘Leven’, aangedragen door dicteeschrijver Arjen Vos”. Het Groot Aalsmeers Dictee wordt dit jaar gehouden op 11 oktober in het Flower Art Museum aan de Kudelstaartseweg 1 en begint om 18.00 uur. “De inschrijvingen liggen iets voor op vorig jaar. Omdat de capaciteit beperkt is raden we aan snel aan te melden”, zegt bestuurslid van de organiserende stichting Hermen de Graaf.

Nieuwsgierigheid troef

Nadat op 11 oktober de deelnemers hun dictee hebben opgeschreven gaat het nakijkteam van tien (!) vrijwilligers aan de slag en is er een buffet. Ook de keuze voor een Surinaams menu is nieuw. Tijdens de pauze erna zal Marcel Harting zijn gedicht voordragen. “We zijn natuurlijk erg benieuwd naar zijn poëtische bespiegelingen op het dictee en vinden het mooi dat het extra bijdraagt aan de link met Aalsmeer. En net zo nieuwsgierig zijn we naar de reacties op het dicteethema ‘Leven’ van dit jaar”, blikt Braakman vooruit.

Vertrouwde elementen

Naast de nieuwe elementen van de dertiende editie zijn er ook vertrouwde onderdelen. Voorlezer is weer burgemeester Gido Oude Kotte van Aalsmeer. Naast individuele deelnemers zijn ook weer teams van drie leden welkom. Verder is deelname schappelijk geprijsd: 35 euro. En dat is inclusief koffie/thee met een Aalsmeers turfje, een prima buffet en bezoek aan het museum met een bijzonder thema: ‘Bloeiende Melodieën’ met composities van Mike Boddé geïnspireerd door de werken van tien kunstenaars. Inschrijven voor het Groot Aalsmeers Dictee kan via taalevenementen@gmail.com. “Alleen van de winnaars worden de fouten bekend gemaakt. Dat is voor potentiële deelnemers een geruststelling”, stellen de organisatoren vast.

Foto: Op zolderkamers in Aalsmeer wordt alweer hard geoefend voor het Groot Aalsmeers Dictee.