Leuke actie van Amstelplein: Geen bolletjes maar rolletjes ijs

Uithoorn – Een overweldigend succes waren de Teppanyaki-ijsrolletjes die de kinderen vrijdagmiddag gratis konden halen op winkelcentrum Amstelplein. Een lange rij wachtenden slingerde langs de winkels. Sommige mensen stonden geduldig anderhalf uur te wachten voor het bakje met creatief gemaakte ijsrolletjes, maar ze vonden het het wachten waard.

Iedereen mocht zelf kiezen welke smaak ze wilden. Er was keuze uit ijs met aardbei, meloen, chocola, maar ook bijzondere smaken als roze koek of combinaties als banaan en Nutella. Grote favoriet was de smaak Oreo.

IJsmaakster Hélène van der Lecq uit Boskoop goot de hele middag onvermoeid een mengsel van gecondenseerde melk en slagroom op een bevroren plaat. Daar voegde ze de gewenste ingrediënten aan toe, hakte dat fijn en mengde het snel door elkaar. Vervolgens smeerde ze het ijs uit tot een dun laagje en schraapte ze het behendig met een spatel tot rolletjes. Haar dochter Judith die voor het eerst mee hielp, maakte het ijsbakje af met slagroom, karamelblokjes of andere toppings.

Positieve sfeer

“Heerlijk,” reageerde een meisje met slagroom rond haar mond. Ze had gekozen voor aardbei. De twee vriendinnen Eva en Julia genoten gezellig op een bankje van hun Oreo-ijs, ondertussen wachtend op de rest van hun groepje. Een jongetje was met zijn oma nog even langsgegaan voordat hij op vakantie ging. Hij had geduldig gewacht en werd beloond met een bakje ijsrolletjes met banaan en Nutella. Leeloo, Rowen en Sylvana waren net zo blij met hun ijsje als met de oranje bal die ze kregen hadden. Veel hadden ervan gehoord via Facebook, de krant of via een bekende. Een meneer was toevallig met zijn zoontje binnengelopen en aangesloten in de rij. Ook zij gingen vooral voor de oranje KNVB-bal.

De winkeliers van het Amstelplein waren blij met de extra bezoekers. Ouders dronken even een kopje koffie of deden snel een boodschapje, terwijl hun kinderen in de rij stonden. Het gaf een positieve sfeer en daardoor komen mensen wellicht later terug, want het winkelcentrum biedt een grote diversiteit aan winkels onder één dak.

IJsbeleving

De winkeliers van winkelcentrum Amstelplein hadden Hélène en Dirk van der Lecq van Winkelcentrum Events uitgenodigd om Teppanyaki-ijs te maken om het begin van de zomervakantie te vieren. Teppanyaki is eigenlijk een Japanse manier om vlees, vis en groenten te grillen op een hete bakplaat, maar iemand kwam op het idee om de plaat te koelen in plaats van te verwarmen en zo ontstond een vernieuwende manier om ijs te maken. Inmiddels is het originele concept vanuit Zuidoost-Azië door de hele wereld overgenomen. De smaak van de versbereide ijsrolletjes is uniek. Het was een geweldig idee van de winkeliers van het Amstelplein om hun publiek kennis te laten maken met deze creatieve ijsbeleving en een fantastische manier om de zomervakantie te beginnen.