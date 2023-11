Leuk en productief jaar voor Voedselbos

Kudelstaart – De aanhoudende regen van de afgelopen tijd heeft heel wat land blank doen staan. Ook in het Voedselbos is het een natte boel. De laatste pompoenen liggen op het bankje nog te wachten op een geschikte soeppan en een enkel stengeluitje steekt eenzaam af tegen de donkere hemel waar alweer een bui uit dreigt te vallen. Met de verdere oogst is het nagenoeg gedaan. Er is nog wat sla en er ligt een veldje met spitskool, leuk voor de creatieve koks die zelf zuurkool willen maken, maar gewoon door de nasi mag natuurlijk ook.

Er kan teruggekeken worden op een leuk en productief jaar en de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn in volle gang. In de koude bak staan naast aardbeienplanten de nieuwe struiken te wachten om geplant te worden.

Mede dankzij de nieuwe sponsor Oudendijk International is er veel moois aangeschaft, waaronder diverse bessenstruiken, zoals kiwi-, honing- fazanten- en appelbes, een perzikenboom, een Japanse rozenbottel, krenteboompjes en aardbeienboompjes. De lege jampotten hoeven niet naar de glasbak, want die worden komende zomer volop gevuld.

Als de weergoden meewerken en de vrijwilligers ook kunnen rekenen op wat extra helpende handen, belooft 2024 een fruitig jaar te worden.