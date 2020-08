Let op: Blauwalg bij Vrouwentroost

Aalsmeer – De provincie Noord-Holland heeft een melding afgegeven dat er blauwalg is geconstateerd in de Westeinderplassen ter hoogte van de locatie Vrouwentroost.

Dit betekent dat zwemmen bij het Surfeiland slecht kan zijn voor de gezondheid. Uiteraard mag er wel gezwommen worden, mensen dienen zelf te beoordelen of er risico is voor hun gezondheid. Jonge kinderen en ouderen, die het meest kwetsbaar zijn, kunnen beter een andere zwemplek kiezen. En die zijn er zeker in Aalsmeer: Natuurbad Het Oosterbad aan de Jac. Takkade en zwembad De Waterlelie aan de Dreef zijn open voor hen die een verfrissende duik willen nemen tijdens deze tropische dagen.

Bij Vrouwentroost is een waarschuwingsbord neergezet. Het bord wordt weggehaald als de blauwalg is verdwenen. Op het informatiebord op het Surfeiland is overigens te lezen dat de locatie gevoelig is voor blauwalg. Bekijk voor actuele informatie over veiligheid en kwaliteit van zwemlocaties de website van de provincie Noord-Holland of bel de zwemwatertelefoon: 0800-9986734.