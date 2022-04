Let op: Babbeltruc oplichter actief in Aalsmeer

Aalsmeer – In en rondom Aalsmeer heeft de politie de afgelopen weken meerdere meldingen gekregen van babbeltrucs. Een nog onbekende man belt aan bij woningen en doet zich voor als medewerker van een installatie- en onderhoudsbedrijf. Bij een aantal woningen is het de man gelukt zich naar binnen te praten en heeft hij bezittingen van zijn slachtoffers meegenomen.

De verdachte wil mensen doen geloven dat hij waterleidingen komt controleren of andere werkzaamheden moet uitvoeren in hun woning. Hij weet ook vaak te vertellen of bewoners een koop- of huurhuis hebben en bij welk installatie- en/of onderhoudsbedrijf ze zijn aangesloten. Wanneer de verdachte eenmaal in een woning is, pakt hij snel waardevolle spullen mee, om er vervolgens vandoor te gaan.

Krijgt u iemand aan de deur voor onderhoud en hebt u hiervoor geen afspraak gemaakt? Laat deze persoon dan niet binnen en bel 112. Geef het signalement van deze persoon, de looprichting, het type voertuig dat de verdachte gebruikt en een eventueel kenteken door aan de meldkamer van de politie.