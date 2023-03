Aalsmeer – Op kinderboerderij Boerenvreugd is de lente begonnen. Op dinsdag 14 april is in alle vroegte Boergeit Cathleen bevallen van een tweeling.

Ieder jaar krijgen de dieren die geboren worden op de kinderboerderij allemaal een naam met dezelfde beginletter. In 2023 is dat de E. Het kleine bokje en geitje hebben de namen Elvis en Evi gekregen.

De geitjes verblijven nu nog even in de warme stal. Binnenkort mogen ze naar buiten en kunnen ze lekker rondspringen in de wei.