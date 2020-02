Lente begonnen op Boerenvreugd

Aalsmeer – Op woensdag 19 februari is op kinderboerderij Boerenvreugd in de Hornmeer de lente begonnen. Kameroenschaap Rozie is bevallen van een ooitje. Het kleine dametje heeft de naam Bloesem gekregen. Moeder en dochter maken het goed, maar blijven nog even in de warme stal. Over een paar dagen mogen ze lekker naar buiten en kan Bloesem kennis gaan maken met de andere boerderijbewoners.

Naar verwachting worden er in maart meer lammeren geboren. De lammetjestijd is en leuke periode om een bezoek aan de kinderboerderij te brengen.

Love is in the air

Bij Bugs en Snow hangt de liefde in de lucht. Bugs en Snow zijn twee prachtige lieve Vlaamse reuzen. “We proberen de twee te koppelen en hopen dat Snow in maart een nest jongen zal krijgen”, aldus beheerster Annemieke. Op het eerste gezicht lijkt het erop dat Bugs en Snow het prima kunnen vinden met elkaar. Nu is het afwachten of het nestje er gaat komen.