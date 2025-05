Legmeervogels herovert koppositie

Utrecht/Uithoorn – Op Sportpark Overvecht-Noord in Utrecht vond het voetbalduel tussen de nummers drie en twee plaats. EDO moest winnen om nog enigszins aansluiting te houden met Legmeervogels en de ploeg uit Uithoorn moest ook winnen om gelijke tred te houden met FC De Bilt. Door twee goals van Dion Reuvekamp won Legmeervogels knap met 1-2 en nam het de koppositie over van FC De Bilt.

Beide ploegen speelden vanuit een gedisciplineerde organisatie, maar waren in het eerste kwartier erg slordig aan de bal. EDO had zich ten opzichte van de wedstrijd eerder dit seizoen (2-1 overwinning voor Legmeervogels, red.) iets aangepast aan Legmeervogels. Na een minuut of twintig ontstond er een aanval over verschillende schijven bij Legmeervogels die begon bij Jordy Nieuwendijk, die goed druk zette op zijn tegenstander. Via Derk Streefkerk en Camiel Schouten kwam de bal in de loop bij Reuvekamp, die niet nadacht en de bal keihard diagonaal binnenschoot en keeper Joeri Legemaate kansloos liet: 0-1 voor Legmeervogels. Na de goal van Reuvekamp ontstond er iets onoverwinnelijks bij Legmeervogels.

Ruim een kwartier later was er consternatie aan de kant van Legmeervogels. Centrale verdediger Sven van Beek probeerde aanvoerder Mervin Hansen vrij te spelen op het middenveld, zodat de ploeg op die manier kon doorvoetballen. Er werd balverlies geleden en EDO kwam eruit in de counter. Een overtreding in het strafschopgebied zorgde ervoor dat scheidsrechter Van den Broek een terechte penalty gaf voor EDO. Tom Waltman bleef rustig vanaf de stip en zorgde voor de gelijkmaker: 1-1. Van beide kanten was het spel niet goed, maar dit zorgde wel voor veel spanning.

Kansen voor Legmeervogels

Na rust bleef het spelbeeld hetzelfde als voor de rust, waarbij Legmeervogels wel een aantal mogelijkheden kreeg. Streefkerk, die aan de basis stond van de eerste goal, moest kort na rust geblesseerd het strijdtoneel verlaten. Vlak na deze wissel kreeg Reuvekamp de bal opnieuw voor zijn voeten en bracht hij zijn ploeg weer aan de leiding, 1-2 voor Legmeervogels. De ontlading bij de ploeg uit Uithoorn was erg groot na deze goal. Trainer Jack Honsbeek: “Tactisch gezien speelde Dion Reuvekamp vandaag geen goede wedstrijd, maar aan de bal was hij geweldig, mede door zijn twee doelpunten.”

Na de goal kreeg Legmeervogels vleugels en binnen een tijdsbestek van tien minuten ontstonden er vier grote kansen voor de ploeg van Honsbeek. Als een van deze kansen omgezet zou zijn in een goal, dan was de wedstrijd gespeeld en had Legmeervogels kunnen uitlopen naar een ruimere score. Echter werden de kansen allemaal om zeep geholpen, waardoor EDO in de wedstrijd bleef. De ploeg uit Utrecht ging opportunistischer spelen en Legmeervogels zakte enigszins in. Keeper Darrin de Meza hield zijn ploeg op de been bij de weinige kansen die werden weggegeven, waardoor Legmeervogels uiteindelijk als winnaar van het veld stapte.

Trainer Honsbeek: “Als ik terugkijk op de wedstrijd, denk ik dat wij terecht hebben gewonnen. Wij hebben heel weinig kansen weggegeven en het enige moment waaruit zij hebben kunnen scoren, was een penalty. In de rust hebben wij aangegeven waar de kansen lagen en wat de bedreigingen waren vanuit de tegenstander. Ik vind het uiteindelijk alleen jammer dat wij geen hogere score hebben kunnen neerzetten. Na de wedstrijd hoorden wij dan ook nog dat FC De Bilt thuis had verloren van CSW. Dat gaf ons dan nog wel een extra boost. Er is alleen nog steeds niet gespeeld, ondanks het feit dat wij nu een voorsprong van drie punten hebben.”

Legmeervogels neemt het zaterdag 10 mei op tegen FC Oudewater, in een thuiswedstrijd op Sportpark Randhoorn. De wedstrijd begint om 15.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Robert Westland.

Legmeervogels herovert koppositie. Foto: aangeleverd