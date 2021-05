Legmeerdijk vier avonden dicht voor werkzaamheden

Aalsmeer – De provincie Noord-Holland gaat het wegdek van de Legmeerdijk (N231) tussen de Marshallsingel en de Meerlandenweg op de grens van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer herstellen. Ook wordt het kruispunt van de Legmeerdijk met de N201 geasfalteerd. Voor deze werkzaamheden wordt de weg afgesloten in de avond en nachten van 18 tot en met 21 mei. Doorgaand verkeer wordt omgeleid en moet rekening houden met extra reistijd.

Werkzaamheden aan de N231

Het wegdek van de Legmeerdijk is op meerdere delen verzakt. Om de herstelwerkzaamheden van de verzakkingen veilig te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om het gedeelte van de Legmeerdijk vanaf de Marshallsingel tot aan de rotonde met Japanlaan en Meerlandenweg af te sluiten voor het doorgaande verkeer. Dit gebeurt van 18 tot en met 20 mei tussen 21.00 en 5.00 uur. Tijdens de afsluiting van de Legmeerdijk kunnen alleen het bestemmingsverkeer, de nood- en hulpdiensten en het openbaar vervoer onder begeleiding van verkeersregelaars gebruik blijven maken van de Legmeerdijk. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de Beneluxbaan, Bovenkerkerweg en N201. Het fietspad naast de Legmeerdijk blijft tijdens de werkzaamheden open voor doorgaand (brom)fietsverkeer.

Werkzaamheden aan de kruising N231 en N201

Het wegdek van de kruising Legmeerdijk (N231) en de N201 wordt op 21 mei deels vervangen. Daarnaast werkt de aannemer aan de verkeerslussen in het wegdek, wordt de belijning vernieuwd en worden de buitenkanten van de fly-over schoongemaakt. Dit werk wordt in de nacht van 21 op 22 mei uitgevoerd tussen 19.00 en 6.00 uur. Tijdens de afsluiting van de kruising Legmeerdijk en N201 wordt het bestemmingsverkeer op de N201 tussen Aalsmeer en Uithoorn omgeleid via de Legmeerdijk (N231), Koningin Maximalaan en de Zijdelweg (N521). Flora Holland blijft zo bereikbaar, omdat verkeer gebruik kan blijven maken van de fly-over en bypass bij de N201. Verkeer tussen Aalsmeer en Amstelveen wordt omgeleid via de Zijdelweg (N521). Doorgaand verkeer en verkeer voor Amstelveen wordt geadviseerd via de A4 en A9 te rijden. Verkeer wordt ter plaatse met gele borden omgeleid.

Meer informatie

Met vragen kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het servicepunt van de provincie via telefoonnummer: 0800-0200600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Foto: Dirk Jan van Dijk (fly-over bij de kruising Legmeerdijk en N201).