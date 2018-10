Leerlingen Groenstrook naar ‘Green Unplugged’

Aalsmeer – In het kader van ‘Green Unplugged’ zijn de leerlingen van klas 3A van Wellantcollege de Groenstrook onlangs per bus naar bollenbedrijf C.S. Weijers afgereisd waar ze een rondleiding kregen en twee workshops over interessante onderwerpen zoals food hebben gevolgd.

‘Green Unplugged’ is een inspirerend event van het Groen onderwijscentrum in samenwerking met het groene bedrijfsleven. Na de succesvolle editie van ‘Green Unplugged’ in de regio’s Aalsmeer en Rijnsburg konden leerlingen van middelbare scholen uit de Groene Hart regio op donderdagochtend 4 oktober intensief kennis maken met de groene sector.

Twaalf bedrijven werkten mee aan dit project. De carrièrekansen in de groene sector werden onder de aandacht van leerlingen, docenten en decanen gebracht. Zij hebben kunnen zien en voelen welke mogelijkheden de groene sector te bieden heeft. Naast bedrijfsrondleidingen werden er leuke workshops gegeven op het gebied van duurzaamheid, internationale handel, ICT, genetica, techniek, teelt en tuinaanleg.

Zowel de leerlingen als organisatoren als begeleiders hebben genoten van de leerzame en prettige ochtend!