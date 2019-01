Ledenwerfactie: Maak tijd vrij voor een boek

Aalsmeer – Het nieuwe jaar start traditiegetrouw met goede voornemens. Naast meer sporten en afvallen staan voor 2019 minder stressen, minder schermtijd en meer tijd voor jezelf hoog in de top. Bibliotheek Amstelland wil inwoners van Aalsmeer met een ledenwerfactie aanmoedigen om dit jaar vaker tijd vrij te maken voor een boek. “We willen tegenwoordig de hele dag online zijn. Via Whatsapp of Instagram, maar ook omdat je altijd alles kunt opzoeken met Google. Het schiet er bij in om aandacht hebben voor één ding en om tijd te nemen voor verdieping. Bovendien zijn al die verschillende prikkels erg onrustig. En dat zie je terug in de voornemenstrends voor het nieuwe jaar. Al die drukte is niet gezond, en dat merken we”, aldus Auke van der Meer, medewerker van de Bibliotheek Amstelland.

“Dus, word net als duizenden andere Aalsmeerders lid van de bibliotheek en vind hier dit jaar je rust. Met een boek, e-book of luisterboek. Lezen is zo’n goede vorm van ontspanning. Je sluit je af van afleiding en stapt een andere wereld in. Een wereld die je als lezer helemaal zelf vormgeeft. Onze medewerkers staan klaar om je van boekentips te voorzien. En om je aan je voornemen vast te houden”, vertelt van der Meer met een knipoog.

Actie: tot april gratis

De bibliotheek in Aalsmeer heeft nu een ledenwerfactie. Word je in januari lid, dan leen je tot en met maart gratis. Daarna kost het 4 euro per maand. Het abonnement is maandelijks opzegbaar. Met de bibliotheekpas heb je niet alleen toegang tot de collectie van Aalsmeer, maar kun je lenen en reserveren uit alle bibliotheken in Nederland.

Liefde voor boeken

Leesbevordering begint natuurlijk bij de jeugd. De bibliotheek werkt met programma’s als de Bibliotheek op school en BoekStart samen met scholen en kinderdagverblijven om kinderen al op jonge leeftijd van boeken te leren houden. Door lid te worden, ondersteun je ook het werk dat de bibliotheek op dit terrein doet.

Foto: Robine Sangers, vaste klant van de bibliotheek in de Marktstraat.