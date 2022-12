Laura en Remco uit Aalsmeer in campagne #MijnNormaal

Aalsmeer – In de campagne #MijnNormaal motiveren Laura en Remco anderen hun eigen keuzes te maken op het gebied van studie, werk, taken in het huishouden en zorg voor kinderen. Samen met nog zeven andere geportretteerden vertelt het stel hoe hun minder voor de hand liggende keuzes rondom werk-zorgverdeling hen gelukkig maakt. Daarom delen Laura en Remco hoe zij hun drukke banen op de ambulance combineren met het eerlijk verdelen van de zorg voor hun kinderen. Nederlandse jongvolwassenen laten zich bij het maken van belangrijke keuzes namelijk nog vaak leiden door traditionele ideeën van wat mannen en vrouwen horen te doen. De #MijnNormaal campagne moet deze traditionele, ook wel genderstereotiepe ideeën, doorbreken.

Onverwachte keuzes

In de #MijnNormaal campagne maakt men kennis met jongvolwassenen die een keuze hebben gemaakt die buiten de gebaande paden valt. Keuzes rondom studie, werk, taken in het huishouden en de zorg voor kinderen die opvallen, omdat ze voor sommige mensen niet passen bij het beeld van wat mannen en vrouwen (horen te) doen. De onlangs getrouwde Laura (36) en Remco (43) uit Aalsmeer doen ook mee aan de campagne. Met twee zonen van 12 en 7 jaar, een baby en werk op de ambulance zijn er veel (zorg)taken om te verdelen. Laura en Remco: “We werken allebei evenveel en we zijn dus ook evenveel thuis. De taken worden bij ons dus evenredig verdeeld. Dat vinden we niet meer dan normaal.”

Online tool

Vanaf vandaag kan iedereen gebruik maken van de online ‘levenslooplijn’. Aan de hand van vier persoonlijke vragen over studie, werk, de taakverdeling in het huishouden of zorg voor de kinderen krijgen de deelnemers tips om te luisteren naar hun hart bij het maken van keuzes, in plaats van te kiezen voor wat anderen van hen verwachten. De verhalen uit de campagne van #MijnNormaal en de bijbehorende levenslooplijn-tool zijn beschikbaar via www.mijnnormaal.nl.

Foto: Laura en Remco met hun drie kinderen. Foto: Andy Onderstal