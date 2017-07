Lange fietstocht? Bereid je goed voor!

Streek – West-Friesland is een prachtige regio om een lange fietstocht doorheen te maken. Zoals bij elke lange fietstocht is het belangrijk je goed voor te bereiden. Als je een lange fietstocht door West-Friesland gaat maken is het belangrijk om vooraf te plannen welke route je gaat fietsen. In West-Friesland heb je veel polderlandschap, waardoor zomaar ergens heen fietsen ervoor kan zorgen dat je uren door de polder fietst. Door een route door verschillende dorpen en steden te plannen krijg je een leuke afwisseling van polder landschap en de steden.

De populairste bezienswaardigheden in West-Friesland zijn: De vele prachtige dorpen, de Afsluitdijk, verschillende molens en plaatselijke ruïnes. Op het internet zijn veel fietsroutes voor deze regio te vinden, waarbij je ook een route kunt kiezen die slechts voor een deel door West-Friesland gaat. Als je al een tocht door Noord-Holland op de planning hebt, is het een aanrader in ieder geval door West-Friesland te fietsen.

Controle en onderhoud

Bij een lange tocht is het belangrijk dat je fiets in goede staat is, hiermee verklein je de kans dat je onderweg de tocht moet onderbreken om de fiets te (laten) maken. Zelf kun je al een aantal dingen aan het onderhoud van je fiets zelf doen, al kun je de fiets ook naar een fietsenwinkel brengen voor onderhoud. Als je het onderhoud zelf doet zijn de banden het belangrijkste om te controleren. Kijk of de banden nog goed zijn en of de profieldiepte diep genoeg is. Ga je fietsen terwijl de banden nauwelijks profiel hebben, dan is de kans groot dat je bij een nat wegdek valt. Let ook op andere afwijkingen aan de banden, als de band ongelijk is, kan het zijn dat deze niet meer goed is. Nog een onderdeel om te controleren is het remsysteem. Controleer niet alleen of de rem goed werkt, maar controleer ook de gehele bekabeling. Als er scheurtjes in de kabel zitten kan het zijn dat de kabel tijdens de lange tocht stuk gaat, dan is het dus beter om preventief de remkabels te vervangen.

