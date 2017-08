Landschapsfestival van start

Haarlemmermeer – Natuur en landschap staat de hele maand september in de schijnwerpers met ruim 50 activiteiten. Tijdens de eerste Landschapstriënnale in Noord-Holland, in Park21 in Haarlemmermeer, kan iedereen vanaf zaterdag 2 september meer te weten komen over het landschap van nu en later. Een maand lang excursies, tentoonstellingen en debatten voor jong en oud.

De Landschapstriënnale is een driejaarlijkse manifestatie waarin het landschap centraal staat. Met laagdrempelige publieksactiviteiten tot onderdelen voor professionals zoals ontwerpers, ondernemers en overheden waarbij het landschap van de toekomst telkens centraal staat. Het publiek wordt meegenomen in een uitgebreid programma met exposities, bijeenkomsten, excursies, lezingen en vele andere activiteiten waarbij de thema’s verstedelijking, leefkwaliteit, klimaatadaptatie en energietransitie centraal komen te staan.

Gedeputeerde Adnan Tekin: “Ik ben er trots op dat deze Landschapstriënnale in Noord-Holland en specifiek in de Haarlemmermeer plaatsvindt. Hiermee willen we op een laagdrempelige manier mensen in contact brengen met verschillende facetten van de natuur en natuurlijk om ervan te genieten. Daarnaast gaan wij met elkaar het debat voeren over de toekomst van onze landschappen. Zo kunnen we met elkaar bepalen hoe we onze landschappen het beste kunnen gebruiken en mooi houden voor volgende generaties.”

PARK21 is een gebied van duizend hectare tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp, midden in de metropoolregio Amsterdam. Gemeente Haarlemmermeer ontwikkelt hier een vrijetijdslandschap dat drie keer zo groot als Central Park is. Een verbinding tussen stad en land.