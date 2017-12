Laatste werkdag Ans bij De Vuurvliegjes

Uithoorn – Ans Verbruggen heeft 18 jaar met veel inzet en plezier gewerkt bij de peuters van Solidoe kinderopvang. De laatste jaren werkte ze bij de Vuurvliegjes in basisschool De Vuurvogel. Ans heeft ontzettend veel kinderen onder haar vleugels gehad en is een bekend gezicht geworden bij velen.

Omdat zij afgelopen oktober 65 jaar is geworden heeft ze besloten te gaan stoppen met werken om meer tijd aan haar man en (klein)kinderen te gaan besteden. Samen met de peuters, ouders, collega’s, familie, vrienden en oud-peuters is er feestelijk afscheid genomen van Ans. Onder het genot van wat lekkers werd ze verwend met allerlei mooie en soms zelfgemaakte cadeaus.