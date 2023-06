Laatste toernooi FC Aalsmeer voor de zomer: Niemand met lege handen naar huis

Aalsmeer – De maand juni stond bol van toernooien bij FC Aalsmeer. Het begon met het AA-sloopwerken sixentoernooi voor senioren, gevolgd door het mini-schoolvoetbaltoernooi, daarna waren de meisjes van O15 en O17 aan de beurt met het Final League toernooi en de rij werd gesloten door de teams van de JO11, JO12 en JO13 op het 123inkt.nl toernooi.

Het 123inkt.nl toernooi was op zaterdag 17 juni jl. Vanaf 9 uur druppelden de teams binnen en om 10.00 uur ging de bal rollen. Er waren vele spannende wedstrijden, want er werd gestreden om de grootste beker, maar 123inkt.nl had voor elk deelnemend team een beker meegenomen, dus niemand ging met lege handen naar huis. Helaas werd de organisatie tot kort voor aanvang van het toernooi nog geconfronteerd met afzeggingen, maar door aanpassingen in het wedstrijdprogramma kon elk team toch minimaal 3 of 4 wedstrijden spelen.

Om kwart over twee klonk het laatste fluitsignaal en kon de eindstand opgemaakt worden. De spelers en begeleiding zaten vol spanning in de kantine te wachten op de eindstanden. De aanvoerder of soms een groot deel van het team kwam de beker en bidonkratje ophalen. Deze werden uitgereikt door Robin Otten van 123inkt.nl. Voor elke speler was er een sleutelhanger als aandenken. De organisatie kan terugkijken op een gezellig en geslaagd toernooi. Nu genieten van een mooie zomer en energie opdoen voor de seizoenstart in september.

De winnaars op een rij: Poule JO11-2: Roda’23 JO11-3, Poule JO11-3: Alliance’22 JO11-2, Poule JO-5: FC Aalsmeer JO11-5, Poule JO12-1/MO12-1: SCPB’22 JO12-6, Poule JO12-2: Hoofddorp JO12-7, Poule JO13-2: Overbos JO13-2, Poule JO13-3: FC Aalsmeer JO13-3.

Foto: Een beker voor elk deelnemend team. (Foto aangeleverd.)