Laat de feestdagen niet bederven door inbrekers

Aalsmeer – Bijna twee derde (63%) van de deelnemers aan het jaarlijkse onderzoek van de Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW) laat, als ze een of meer feestdagen niet thuis zijn, geen bewoonde indruk achter in hun woning. Het huis blijft volledig donker (13%), of men laat slechts een of twee lampjes branden (50%).

Coen Staal, voorzitter van de Nationale Inbraakpreventie Weken, zegt hierover: “Tijdens de feestdagen heb je een 70% hogere kans dat er bij je wordt ingebroken. Het zijn de piekdagen voor het inbrekersgilde. En als je dan overduidelijk laat blijken dat je niet thuis bent doordat je huis helemaal donker is of je hebt slechts een of twee lampjes aan, dan maak je het ze wel erg makkelijk. Inbrekers weten dan dat ze volop de tijd hebben om toe te slaan. Tref daarom de juiste maatregelen.”

Wat doe je er tegen?

“Deuren goed op slot doen en een bewoonde indruk achterlaten: dat zou iedereen sowieso moeten doen”, zegt Staal. “Gewoon volop de verlichting aan. Het kost misschien een paar centen aan stroom, maar het brengt een inbreker wel aan het twijfelen. Inventariseer op een vrije middag ook eens de zwakke plekken van je huis.” Zo is een derde van de voordeuren zodanig slecht beveiligd dat een inbreker binnen enkele minuten binnen is.

Inbraakpreventietips

Extra hulp bieden de inbraakpreventietips onder het kopje ‘beveilig uw huis’ op de website van de stichting: www.inbraakmislukt.nl. Daarmee wordt aan de hand van foto’s en tekeningen eenvoudig aangegeven, hoe je de beveiliging van je huis kunt verbeteren. Er is ook een app in de App Store en Google Play, waarmee je aan de hand van foto’s kunt zien welke onderdelen van je voor- en achterdeur, maar ook je ramen goed beveiligd zijn of niet. Je krijgt dan handige tips over wat je kunt doen om je woning beter te beveiligen.

Geen feestje voor inbrekers

Ongeveer de helft van de Nederlanders is tijdens de feestdagen op vakantie of op visite bij vrienden of familie en daarom een of meerdere dagen niet thuis. Het is dan ook niet gek dat de piek van alle inbraken in de periode tussen Kerstmis en Oud & Nieuw valt. Volgens cijfers van de politie slaan inbrekers vooral toe in de avonduren tussen 17.00 en 21.00 uur.