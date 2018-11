Kwakelaars spelen mee in eerste aflevering ‘Postcode Loterij De Weg naar het Miljoen’

Nieuwe gameshow met Martijn Krabbé zondagavond 11 november op tv

De Kwakel – – Inwoners van De Kwakel uit postcodegebied 1424 zijn zondag 11 november te zien in de eerste aflevering van de nieuwe gameshow ‘Postcode Loterij De Weg naar het Miljoen’. Zij wonnen bij de Postcode Loterij een studioplaats in de show, gepresenteerd door Martijn Krabbé. De Kwakelaar die in de eerste ronde het best presteert gaat samen met vier kandidaten uit andere Nederlandse plaatsen door naar de volgende ronde. Daar beginnen de kandidaten aan hun weg door het programma. Het doel? Een hoofdprijs die kan oplopen tot maar liefst één miljoen euro.

De vijf kandidaten moeten vier ‘werelden’ overwinnen door het juist beantwoorden van meerkeuzevragen. De ene keer bevinden de kandidaten zich in de wereld van de Olympische Spelen, waar zij vragen krijgen voorgeschoteld over bijvoorbeeld Nederlandse medaillewinnaars en termen uit de judosport, de volgende keer wanen ze zich midden in Parijs waar zij vragen voor hun kiezen krijgen over beroemde kunstwerken in het Louvre of over de nummer 1-hit van Kenny B.

Winnen met je wijk

Degene die de vier werelden overwint, plaatst zich voor de finale. In die finale moet de kandidaat wederom vier werelden zien te veroveren om zijn geldprijs te kunnen verzilveren. Voor de wijkgenoten in het publiek blijft het ook tot het einde toe spannend. De helft van het gewonnen bedrag, wordt verdeeld onder de aanwezige deelnemers uit de wijk van de finalist. De uitzending van ‘Postcode Loterij De Weg naar het Miljoen met daarin de inwoners van De Kwakel is zondag 11 november van 21.30-23.00 uur bij RTL 4 te zien. (foto Willem Rutte)