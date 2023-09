Kunstveiling tijdens 25e Kunstroute Aalsmeer

Aalsmeer – Tijdens de komende, 25e editie van Kunstroute Aalsmeer organiseert Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer de allereerste kunstveiling in Aalsmeer. Een uitgesproken kans om een echt kunstwerk te bemachtigen voor een schappelijke prijs. De opbrengst gaat naar een ernstig zieke kunstenaar. Op de Kunstroute Aalsmeer presenteren zich weer vele kunstenaars aan het publiek. Beeldend kunstenaars natuurlijk, die schilderijen, tekeningen, fotografie, beelden, sieraden en nog veel meer moois maken, maar ook dichters en musici.

Een van de vaste muzikanten die de Kunstroute Aalsmeer bij Jachthaven Otto al jaren met haar prachtige stem en mooie zelfgeschreven liedjes opluistert, is Saskia Veenswijk. Zij schildert met muziek. Maar dit jaar is Saskia er helaas niet bij. Ze is ernstig ziek en moet een dure behandeling ondergaan. En daar is veel geld voor nodig. Haar vrienden hebben daarom een crowdfunding actie opgezet om geld in te zamelen. De opbrengst van de kunstveiling gaat dit jaar dan ook naar deze actie om Saskia te helpen aan de broodnodige behandeling. En onder het motto kunstenaars helpen kunstenaars brachten inmiddels al vele deelnemers aan de Kunstroute Aalsmeer kunstwerken in voor de veiling.

De kunstveiling is op zondag 17 september om 14.30 uur in de loods van Jachthaven Otto. Wie een kunstwerk beschikbaar wil stellen voor de kunstveiling – dat mag natuurlijk ook als je niet meedoet aan de Kunstroute Aalsmeer – wordt verzocht snel contact op te nemen op kunstroute@kunstencultuuraalsmeer.nl. Of bel Ulla Eurich op 06-52667700.

Nieuwsgierig naar wat de Kunstroute Aalsmeer dit jaar allemaal in petto heeft? De digitale catalogus is online. Kijk snel op kunstrouteaalsmeer.nl en plan je eigen kunstroute op zaterdag 16 en zondag 17 september aanstaande.