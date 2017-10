Kunstroute Qua Kunst & Ambacht de Kwakel

De Kwakel – Zaterdag 28 en zondag 29 oktober wordt er in en rond de Kwakelk weer het jaarlijks terugkerende evenement gehouden: Kunstroute Qua Kunst & Ambacht. Maar liefst 13 locaties, waar ruim 60 kunstenaars hun werk presenteren. Er zijn kunstuitingen zoals: schilderijen, glaskunst, street-art, keramiek, sieraden, popart enz, enz.

Zaterdag werden de diverse locaties al druk bezoek, maar ook morgen ( zondag 29 oktober bent u van harte welkom. Voor de route zie www.kunstindekwakel.nl. De locaties zijn geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

Woensdag 1 november vindt u in de Nieuwe Meerbode een fotoreportage over deze tweed kunstdagen.