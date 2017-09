Kunstroute Aalsmeer op 25 locaties

Aalsmeer – Liefst 25 locaties zijn te bezoeken tijdens alweer de twintigste editie van de Kunstroute Aalsmeer. Op zaterdag 16 en zondag 17 september vindt dit leuke evenement weer plaats en net als alle andere jaren is er van alles te beleven, voor jong en oud. Een prikkeling van zintuigen door kunst, muziek, workshops en hapjes en drankjes.

De Kunstroute Aalsmeer is ter inspiratie, maar veel kunst is ook te koop. De 25 locaties hebben elk iets bijzonders en vragen om ontdekt te worden. Op elke willekeurige locaties (her en der verspreid in de gemeente) kunnen bezoekers starten. Alle deelnemende plekken zijn herkenbaar aan de vlag van de organisatie, de stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA).

De opening van het weekendevenement is op zaterdag om 16.00 uur bij jachthaven Otto aan de Uiterweg 94. Kom lopend of op de fiets, er is nauwelijks tot geen parkeergelegenheid hier.

Kunstroute Aalsmeer is gratis te bezoeken op 16 en 17 september, beide dagen tussen 12.00 en 17.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.kunstrouteaalsmeer.nl