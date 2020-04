Kunstroute Aalsmeer gaat niet door!

Aalsmeer – Helaas, ook geen Kunstroute in 2020. Tot grote spijt moet de organisatie mededelen dat deze populaire en laagdrempelige activiteit op verschillende kunstlocaties in de derde week van september geen doorgang kan vinden. In nauw overleg met de gemeente is het bestuur van de Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer tot dit trieste besluit gekomen.

Feestmaand

Om een nieuwe besmettingsgolf te voorkomen zullen de hygiënemaatregelen naar verwachting nog maanden van kracht blijven. Landelijk zijn alle evenementen tot 1 september verboden. In Aalsmeer is september juist dé feestmaand bij uitstek en vinden er tal van activiteiten plaats. De gemeente heeft daar nu een negatief advies voor gegeven.

Ontmoeting en sociale contacten

De Kunstroute Aalsmeer is bij uitstek een evenement van ontmoeting en sociale contacten. Zonder afbreuk te doen aan de sfeer en de professionele uitstraling ziet het bestuur geen mogelijkheden om te kunnen garanderen dat bezoekers en deelnemers in alle situaties op veilige afstand van elkaar kunnen blijven en dat publieksstromen gereguleerd kunnen worden.

Veiligheid en gezondheid

“Wij hadden er ons op verheugd om het kunstminnende publiek in het derde weekend van september, na maanden van social distancing, weer met elkaar van prachtige kunst, poëzie en muziek te kunnen laten genieten. Maar de veiligheid en gezondheid van de deelnemers en de vele bezoekers wegen zwaarder. Laten we ons richten op volgend jaar en dan met vereende krachten van de Kunstroute Aalsmeer weer een feest van de kunsten maken”, aldus het KCA-bestuur. “De werkgroep staakt nu de voorbereidingen en gebruikt de ervaringen van dit jaar om het proces volgend jaar nog soepeler te laten verlopen.”