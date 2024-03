Kunstmarkt goed bezocht￼

Uithoorn – Het was een gezellige drukte zaterdag op het Amstelplein waar de tweede Kunstmarkt werd gehouden. De markt met creatieve hobbyisten was georganiseerd door MOK. De kramen stonden dit keer niet in een L-vorm, maar opgesteld in vier rijen wat de sfeer ten goede kwam. “Er doen dit keer twintig deelnemers mee”, vertelde organisatrice Marieke Out die zelf achter een kraam stond met keramiek. “De kunstmarkt groeit. Sommige mensen doen voor het eerst mee. Anderen deden vorig jaar mee, maar konden dit keer niet. De onderlinge sfeer is goed, we hebben leuke gesprekken en inspireren elkaar. De bedoeling is dat mensen verkopen wat ze zelf gemaakt hebben. Als mensen iets verkopen, dan is de koper blij en wij kunnen de opbrengst weer in onze hobby investeren.” Een moeder wilde een van de handgemaakt bordjes met een vos erop van Marieke kopen. “Dat is het lievelingsdier van mijn zoon.”

Op de markt stond een kraam met kleine levensechte schilderijtjes. “Ik fotografeer alsof het een schilderij is”, vertelde de vrouw achter de kunstwerken. De foto’s van Kiara Cassee waren juist groot, met veel handen, ogen en gezichten. “Ik noem het fotografiekunst.” Een meneer uit Almelo verkocht metalen en houten vogels. Nora maakte houten kleurplaten die ze verkocht in herbruikbare katoenen tassen. De Uithoornse creatieveling was voor het eerst op de kunstmarkt. Verder waren er zeepjes, gehaakte dieren, houten kommen en schilderijen, van olieverf en mixed media. Een mevrouw had een surprise-ei gemaakt van pagina’s uit een boek gekleurd met ecoline, gestempeld en gevuld met chocolade. Een leuk cadeau voor de Paasdagen. Ook leuk om cadeau te geven waren de gestippelde theetipjes met thee in een bijpassende kleur van Anneke. Alle kraamhouders wilden graag vertellen over hun hobby. Gelukkig waren er veel bezoekers. “Vorig jaar was de kunstmarkt in september. Marieke Out denkt erover om het twee keer per jaar te gaan organiseren.