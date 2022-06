KunstKas Aalsmeer: Vriendelijk onderkomen voor kunstenaars

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Trudy en Tobias Rothe waren met name verliefd geworden op oude rozenkas, ooit gebouwd door de befaamde kassenbouwer Bosman, bij de woning aan de Aalsmeerderweg 325. Zij droomden, maakten plannen en wisten het zeker: “Hier willen wij komen wonen!” Inmiddels is dat nu zes jaar geleden en het echtpaar heeft door hun interesse in kunst en cultuur en hun genereuze gastvrijheid al heel wat bekendheid gekregen in Aalsmeer. In de afgelopen jaren is er ook hard gewerkt en veel gebeurd. De loods is omgetoverd tot een waardige expositieruimte en de rozenkas tot een prachtige avontuurlijke binnentuin.

Zaterdag 25 en zondag 26 juni ontving het echtpaar de Florianders, volwassenen kunstenaars met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, in hun KunstKas. Alle kunstwerken schilderijen, keramiek en papier-maché, kwamen goed tot hun recht in beide ruimtes en straalden een grote aanstekelijke vrolijkheid uit.

Fantasierijke wereld

‘In de fantasiewereld van Iris zou iedereen willen wonen. Met een pen tekent zij sprookjesachtige patronen en figuren. Iris toont op haar mobieltje hoe haar eerdere werk er uit zag. Mooi om te zien hoe zij technisch een grote sprong heeft gemaakt. Dat Corina van vogels houdt is duidelijk, in haar werk is de verwantschap van de bekende kunstenaar Corneille terug te vinden. De inspiratiebron van Manon is de natuur. En dat wil zij graag aan anderen laten zien. Dat telt trouwens voor veel van de Florianders. Roberto woonde ooit op de Kaap-Verdische eilanden, hij weet de sfeer van daar mooi kleurig te verbeelden.

Vrolijke opening

Directeur Roel de Bruijn gaf tijdens de opening eerst het woord aan Emily, zij sprak namens de kunstenaars hoe blij iedereen is dat de corona periode achter hen ligt en zij weer naar het dagcentrum kunnen om te werken en hun vrienden te zien. Hoe blij zij zijn om op zo een mooie locatie te kunnen exposeren. De Bruijn benadrukte dat enkele Florianders niet kunnen praten, maar zich goed door hun kunst weten uit te drukken. Veel lof was er voor Trudy en Tobias die hen de gelegenheid bood om buiten de eigen comfortzone te kunnen exposeren. De aanwezige docente Marianne liep stralend rond, zij had best wat werk met het plaatsen van rode stippen.

Foto: Tobias Rothe