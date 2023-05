‘Kunstenaarsblik’ op Fort bij Aalsmeer

Aalsmeerderbrug – Met de titel ‘wacht, kijk en maak’ presenteren zeven kunstenaars op zaterdag 3 en zondag 4 juni hun blik op ‘wat er is’ op het Fort bij Aalsmeer. Doel van deze kunstenaarsblik is om in beeld te brengen welke unieke kwaliteiten deze werelderfgoedplek heeft. Aanleiding hiervoor is de toekomstige transformatie van het fort als een plek voor recreatie, toerisme, cultuur en creativiteit. Door via het oog van de kunstenaars te kijken worden bezoekers meegenomen in de verborgen potentie van het hele fortterrein.

Deelnemende kunstenaars zijn Paul Bos, Barta de Broekert, Ianthe Elbers, Martine Goulmy, Jantine Hos, Robbert Jan du Rieu en Willemien Slot. ‘Wacht, kijk en maak’ maakt deel uit van de Kunstroute Ringdijk Zuid waaraan komend weekend tientallen kunstenaars aan meedoen. De kunstroute loopt van Aalsmeerderbrug tot aan Beinsdorp.

Restauratie fortgebouw

Het Fort bij Aalsmeer heeft de beschermde status van UNESCO erfgoed, en is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Het fort ligt aan de Ringvaart, op de grens van Rijsenhout en Aalsmeerderbrug en kent op dit moment twee hoofdgebruikers: Crash museum ’40-’45 en de Fortboerderij van BoerBos. De stichting Stadsherstel werkt op dit moment aan de restauratie van het fortgebouw, belangrijk onderdeel van het Fort. ‘Wacht, kijk en maak’ is beide dagen (zaterdag en zondag) te bezoeken tussen 12.00 en 16.00 uur.