Kunstenaars achter de (corona) schermen: Monic en Reint

Aalsmeer – De afgelopen weken heeft de redactie van de Nieuwe Meerbode aan een aantal kunstenaars via de mail persoons gerichte vragen gesteld. Dat leverde mooie – telkens weer – verrassende antwoorden op. Hoewel er op het gebied van kunst en cultuur best veel gebeurt in Aalsmeer, zou er toch nog veel meer uit te halen zijn en dat kan wanneer er door het college en bedrijven meer geluisterd wordt naar de kunstenaars; naar hun ideeën en voorstellen. Want één ding is wel duidelijk; kunstenaars hebben een creatieve geest die meer beloond moet worden met de juiste aandacht en aanpak. Deze week hebben Monic Persoon en Reint Baarda zich gebogen over de vragen en dit zijn hun antwoorden:

Geen zeeën van tijd

Monic: “Werkzaam in de ondersteunende dienst bij een grote instelling in de regio, is er voor mij geen extra tijd gekomen om mij meer met fotografie bezig te houden. Integendeel. Af en toe kon ik jaloers kijken naar mensen die opeens zeeën van tijd hadden vanwege het wegvallen van hun werk. Een onterecht gevoel overigens, want ik was blij dat mijn werk door kon blijven gaan en mij niet trof – zoals Reint – opeens zonder inkomen te zitten. Want dat is niet iets om jaloers op te zijn.”

Zelfportret

“Werken en mooie dingen maken gaat niet altijd makkelijk samen. Daarnaast zijn er nog tal van andere beslommeringen die mijn aandacht vragen. Wel heb ik in die tijd gewerkt aan een zelfportret, geïnspireerd op een bestaand schilderij van Marie Francois Firmin-Girard. Dit was mede naar aanleiding van een wereldwijd initiatief om tijdens de lock-down portretten te maken gebaseerd op kunstwerken. Om deze periode om te zetten naar kunst, zoals bijvoorbeeld Erwin Olaf op een fantastische manier gedaan heeft, daar had ik de ruimte in mijn hoofd niet voor. Zoals altijd liggen er door het hele huis spullen ter inspiratie, een soort nesten die uitgebroed moeten worden. Zo verwierf ik onlangs een aantal trouwjurken. Ja, heel inspirerend en zij gaan zeker verwerkt worden in een nieuw zelfportret.”

Theater technicus

“Bij Reint viel vanaf dag 1 van de lock-down zijn werk weg. Werkzaam als theatertechnicus in Amsterdam waar alles van de één op de andere dag werd stilgelegd. Dat gaf wel weer mogelijkheden te werken aan een groot project waar mee hij bezig is; een fotoboek uitbrengen met een aantal van de bouwwerken van professor J.F. Berghoef, hier bekend van ondermeer het Raadhuis. Door het hele land heeft de architect vele bouwwerken op zijn naam staan. Er was al flink gereisd – vóór het corona-tijdperk – om deze gebouwen te fotograferen, maar het resultaat lag nog in de wacht voor verdere bewerking. Daar is nu enorm veel tijd in geïnvesteerd en het project begint steeds meer vorm te krijgen.”

Laagdrempelige galerie

“Exposeren is dé manier om mensen jouw werk te tonen, contacten te leggen, werk te verkopen en soms zelfs opdrachten te verkrijgen. De Kunstroute is daarvoor een uitstekende gelegenheid, omdat er zeer gevarieerd publiek op af komt en ons werk zich daar uitstekend voelt. Meestal is men wel erg enthousiast, maar kunst kopen in Aalsmeer is niet een vanzelfsprekend iets. Het is buitengewoon lastig om het werk aan de man te brengen en investeren in exposities is kostbaar. Helaas liggen de mecenassen niet voor het oprapen! De Kunstroute is altijd wel een vast punt in het jaar om naar toe te werken, omdat dit helaas één van de weinig mogelijkheden in Aalsmeer is om het werk aan een groot publiek te kunnen tonen. Vorig jaar was het een bewuste keuze om een jaar over te slaan. Om te voorkomen dat je op routine gaat draaien. Helaas wordt dat nu dus twee jaar. Het zou leuk zijn als er toch op de één of andere manier iets van een alternatief zou komen in Aalsmeer. Het zou geweldig zijn als er in Aalsmeer een ruimte kwam waar creatieve mensen hun werk kunnen exposeren en te koop aanbieden. Een soort galerie maar dan laagdrempelig. Zoiets als een Wereldwinkel, maar dan voor kunst en creaties, deels gerund door de makers zelf en enthousiaste vrijwilligers. Misschien dat de gemeente een pand beschikbaar stelt? Leegstaande panden genoeg in Aalsmeer!”

Janna van Zon