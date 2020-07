Kunstenaars achter de (corona) schermen: Annelien Dekker

Aalsmeer – Dat het ene jaar het ander niet is heeft beeldhouwster Annelien Dekker aan den lijve ondervonden. Verleden jaar exposeerde zij bij de meest bekende bloemist in Amsterdam; Menno Kroon en niet zonder succes Haar tulpen waren zo geliefd dat er keihard gewerkt moest worden voor weer nieuwe unica beelden. Ook werden haar grote bronzen tulpen aangekocht door de Keukenhof en mocht zij dit jaar opnieuw haar werk tonen. Dit keer bronzen rozen, helaas was er niemand die de schoonheden – vanwege alle Corona maatregelen – heeft kunnen bewonderen.

“Mijn twee blauwe en groene hortensia’s (brons op albast) stonden op een mooie open sokkel. Maar helaas ging het feest niet door…. Ik realiseer mij dat er dit jaar slechts één positief moment is geweest en dat was het slagen van onze dochter Amber. Maar ook voor haar kon dat niet feestelijk worden gevierd.”

Geen stilzitter

Nu is Annelien een vrouw die niet kan stilzitten en altijd bezig moet zijn. Fijn gebouwd – op het fragiele af – dicht je haar geen zwaar werk toe, maar vergis je niet, zij staat haar mannetje. Haar beelden worden – op het gieten na – door haar stuk voor stuk met de grootste zorg bewerkt. Tijdens de coronaperiode transformeerde zij zich als ‘bouwvakker’, hielp onder andere mee in het nieuwe appartement van haar zoon en dochter en verrichtte veel schilderwerk voor haar broer Rob in zijn restaurant Oh!

“Ik ben inmiddels heel handig geworden in kitten en scheuren wegwerken”, zegt ze lachend met een paar pretogen, zodat je als toehoorder vanzelf mee gaat lachen. “Ik ben het zelfs heel leuk gaan vinden. Het ontbrak mij niet aan energie, maar ik kwam niet toe aan beelden maken. Het werkt toch prettiger als er tentoonstellingen of afspraken in het vooruitzicht zijn. Nu die druk er niet meer was, heb ik heel veel in ons huis met kleur gewerkt en van mijn atelier een museumpje gemaakt. Het is een mooi rustpunt geworden waar de beelden beter tot hun recht komen en het voor bezoekers prettiger is om te komen kijken. De ruimte is nu meer een verlengstuk van ons huis geworden. De muren heb ik oud-roze geverfd en er ligt een mooi kleed op de grond. Mijn laatste grote tulpenbeelden ga ik in de tuin af werken, geen zin meer in al die stof binnen.”

Nu zal het werken in de tuin bepaald geen straf zijn, want Annelien bezit ook over groene vingers. De fraai onderhouden tuin toont een schat aan bloemenweelde waar de bijen zich zoemend tegoed aan doen. En gelukkig komen er toch ook weer nieuwe ideeën boven drijven, het kunstenaarsbloed laat zich weer gelden!

Kennis doorgeven

Annelien heeft meerdere malen – tijdens de Kunstroute – in het Tuinhuis geëxposeerd en deed in het Fort Kudelstaart mee aan het Aalsmeer Flower Festival. Het waren voor haar zeer geslaagde evenementen. De laatste jaren heeft zij open huis in eigen omgeving. “Dat is mij zeer goed bevallen, niet alleen vanwege het mindere sjouwwerk, maar mensen ontvangen op een plek waar je je helemaal thuis voelt zorgt toch voor een meerwaarde.” Zij kijkt uit naar oktober, dan zijn ook haar cursisten meer dan welkom. “Ik geef nu alweer een aantal jaren les, het is enig om mensen wat te leren. Krijg daar zelf ook energie van. Mensen zijn vaak veel creatiever dan zij denken. Je moet gewoon durven en van de aanwijzingen leer je veel. Hoe vaak hoor ik niet: Ik wist niet dat ik dít kon.”

Janna van Zon