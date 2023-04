Kunstcafé Vive la Chanson in het Oude Raadhuis

Aalsmeer – Op de laatste dag van de expositie ‘Een leven lang kunst’ (zondag 30 april) brengen zangeres José van Waveren en pianist/accordeonist Jaap Somsen in het knusse Oude Raadhuis een gevarieerd aanbod aan Franse Chansons.

Op het programma van ‘Vive la Chanson’ staan klassiekers van Brel, Piaf en Aznavour, maar ook enkele eigen nummers van José, zoals het prijswinnende lied ‘Portrait d’un mariage’. Beiden zijn gepokt en gemazeld in het genre en treden door het hele land op. José is gespecialiseerd in het Franse chanson, maar zingt en ook nummers in het Nederlands.

Het kunstcafé Vive la Chanson is op zondag 30 april en begint om 16.00 uur in het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9. Kaartjes kosten, inclusief koffie en een drankje, 12,50 euro per stuk en zijn verkrijgbaar via de website van KCA (ticketshop).

Expositie

De exposities ‘Een leven lang kunst’ is nog vandaag (vrijdag 28), zaterdag 29 en zondag 30 april te bezoeken tussen 14.00 en 17.00 uur. Zondag zijn de beide kunstenaars aanwezig en geven in de pauze van ‘Vive la Chanson’ graag een rondleiding.