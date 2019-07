Kunst van OTT in De Oude Veiling

Aalsmeer – In de foyer van De Oude Veiling is de komende tijd weer een nieuwe tentoonstelling te zien. Ilse Hottentot, één van de coördinatoren van Atelier Middenpolder, heeft ook dit keer weer ongelooflijke leuke en vrolijke werken uitgekozen die zijn gemaakt door de creatieve bezoekers van Ons Tweede Thuis (OTT).

Dit keer kwam May Heart – één van de maaksters – mee. Zij heeft een bijzonder werk gemaakt (zie foto). Zij werkt naar eigen zeggen graag op een klein formaat en neemt voor ieder schilderij dat zij maakt alle tijd. Zij heeft veel gewerkt met pastel maar experimenteert de laatste met olieverf. “Ik wilde eens kijken hoe dat voelt.” Gezien het resultaat zit dat met het gevoel vast wel goed! Wat een geduld en wat een vaste hand moet zij hebben. Alle streepjes zijn in volkomen harmonie met elkaar. Haar bloemen schilderij lijkt wel geborduurd maar niets is minder waar. “Ik heb het eerst helemaal geschilderd en toen heb ik met een dun pennetje weer met verf de streepjes gezet.”

Behalve dit fraaie werkje is er nog veel meer moois te zien. De sprookjesachtig oosterse taferelen van Gina Mercelina zijn met een grote verfijndheid getekend en vervolgens ingekleurd. Deze illustraties passen in ieder kinderboek! Ilse Hottentot boft met deze mensen creatieve mensen om haar heen. Zij komen allemaal met plezier en maken werk waarbij het lijkt alsof iedere dag de zon schijnt.

“Oh, wat heerlijk weer een nieuwe tentoonstelling, ik ben een fan van hen en heb al meerdere werken van hen in huis.” Is een spontane reactie van een bezoekster. Deze keer nemen deel: Bram van Schagen, May Heart van der Putten, Susanne Visser, Karen Koeslag, Sandra Biersteker, Lia Wieneke en Ronald Monster.



Janna van Zon