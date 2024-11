Kunst uit Kudelstaart in het Oude Raadhuis

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 23 november is in het Oude Raadhuis de nieuwe expositie ‘De straat op doek’ geopend door Janna van Zon van het Huiskamermuseum. De muren van de tentoonstellingsruimte van KCA zijn gevuld met kleurige werken van Irene Kramer en Sander Bosman, beiden woonachtig in Kudelstaart. De twee kunstenaars zijn niet alleen buren van elkaar, zij hebben ook respect voor elkaar en met samen exposeren in het Aalsmeerse Raadhuis is voor hen een wens in vervulling gegaan. “Het is mooi om te zien wat een enorme sprong Irene heeft gemaakt. Met deze tentoonstelling bewijst zij haar talent en de durf om zichzelf te blijven verrassen”, aldus de lovende woorden van Janna.

Ook Sander kreeg een compliment. “Sander is meerdere malen geroemd om de ijsvogel op de kunstkast in Kudelstaart en weet met zijn kunstwerken het straatbeeld te verfraaien. Met deze tentoonstelling laat Sander zien dat zijn kleinere werken ook heel goed passen in binnenruimtes. Al velen genoten van zijn verhalen over zijn graffiti avonturen in binnen- en buitenland. Bij deze expositie toont Sander de veelzijdigheid van deze kunststroming die in de jaren zeventig en tachtig nog werd gezien als vandalisme.” Daar waar Sander Bosman met spuitbussen kleurige kunst maakt, hebben de schilderijen van Irene Kramer een realistische stijl met een warme en sfeervolle uitstraling. Opvallen in het Oude Raadhuis doen zeker haar schilderijen van koeien en de mooie, nachtelijke stadsgezichten.

Janna van Zon pleitte in haar openingswoord voor meer kunst zowel in de openbare (buiten) ruimte als op de werkvloer. “Kunst kan een belangrijke en positieve bijdrage leveren aan het werkplezier. Kunst doet namelijk iets met het brein van de mens, kunst zorgt voor meer sfeer, ruimdenkendheid en dat is wat wij juist in deze tijd zo hard nodig hebben. Je omringen met schoonheid maakt het leven tot een feest.” Janna zei tot slot te hopen op een succesvolle tentoonstelling voor Irene en Sander. “Voor veel Aalsmeerse kunstenaars is het kunnen exposeren in het Oude Raadhuis de slagroom op de taart. De kers is echter de verkoop. Ik wens beiden veel van dit heerlijks.” De expositie ‘De straat op doek’ gaan bewonderen kan tot en met 19 januari iedere vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Tijdens de kerstvakantie is het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9 gesloten.

Foto: Opening expositie ‘De straat op doek’ door Janna van Zon. Rechts Irene Kramer en Sander Bosman. Geheel links KCA-voorzitter Ulla Eurich. Foto’s: redactie Aalsmeer