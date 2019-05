‘Kunst en vliegwerk’ in Transport Museum

Nieuw-Vennep – In het Nederlands Transport Museum is momenteel de tentoonstelling ‘Kunst en vliegwerk’ te bewonderen. Zestig schilderijen en pentekeningen geven een historisch overzicht van mijlpalen in de KLM-geschiedenis. Kunstenaar Thijs Postma heeft niet alleen prachtige ‘gouaches’ gemaakt, deze keer zijn ook pentekeningen aan de expositie toegevoegd.

Thijs Postma is zijn hele leven al luchtvaartenthousiast geweest en is een allround kunstenaar. Hij heeft vele boeken gemaakt en tot op de dag van vandaag schrijft hij artikelen voor het luchtvaartblad ‘Piloot en Vliegtuig’. Hij schildert en tekent nog steeds in een ongelofelijk tempo. Het Nederlands Transport Museum is vereerd dat zij deze tentoonstelling binnen haar muren heeft gekregen.

100 jaar burgerluchtvaart

Het bestuur van de stichting heeft het een en ander bekend gemaakt over het jubileumjaar ‘100 jaar burgerluchtvaart’. Het museum zal het komend jaar op tal van terreinen actief zijn om het jubileum extra glans te geven. Zo wordt bijvoorbeeld medewerking verleend aan de totstandkoming van een documentaire reeks over 100 jaar burgerluchtvaart, wordt een Fokker geborgen uit Mali en wordt een oproep gedaan aan oud Fokker en KLM medewerkers om herinneringen te delen met museumbezoekers door het ter beschikking stellen van memorabilia (en dit zijn maar enkele voorbeelden).

Rondleiding en busrit

Het Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep is elk weekend en de meivakantie open van 10.00 tot 17.00 uur. Volwassenen betalen €7,50 entree, kinderen €5,00 en een rondrit met een historische bus kost €2,50. Een rondleiding start om 14.00 uur, een busrit om 15.00 uur. Het Nederlands Transport Museum is gevestigd aan de Lucas Bolsstraat 7 in Nieuw-Vennep. Meer informatie over het museum is te vinden op de website: www.nederlandstransportmuseum.nl