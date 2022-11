Kudelstaartse Elisa winnaar Heel Holland Bakt Kids

Kudelstaart – Het MAX bakprogramma ‘Heel Holland Bakt’ is een begrip. Minstens zo populair is de speciale junior-editie van het bekende televisieprogramma. Bakken is tof en dat vindt ook de 12-jarige Elisa Domingues uit Kudelstaart. Zij deed mee aan de show en… is de winnaar geworden! Vorige week werd bekend dat Elisa haar medefinalisten Fiep en Daantje heeft verslagen.

Toch vond ze het niet het allerbelangrijkste om tot winnaar te worden uitgeroepen. “Het allerleukst vond ik de gezelligheid en vrolijkheid met de andere kandidaten. En natuurlijk dat ik in de tent mocht staan.” Toen ze klein was vond Elisa bakken en koken al leuk. Samen met haar moeder besloot ze zich aan te melden voor het tv-programma. “Het leek me leuk en grappig en het was een heel avontuur!”

Juryleden Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven weten in elk geval wel dat Elisa de beste bakker van het (kids-)seizoen was. Vooral het spektakelstuk: een luchtballontaart met een verrassende Portugese vulling sprak Robèrt bijzonder aan. Janny roemde de chocolade die Elisa heel glanzend wist te maken.

De leuke ervaring en uiteraard de winst kan de Kudelstaartse in haar zak steken. In de zak van haar bakkersschort misschien? “Het lijkt me inderdaad leuk om banketbakster te worden later, hoewel ik dat nog niet zeker weet.”

Foto: Elise Domingues, winnaar Heel Holland Bakt Kids. Foto: Elvin Boer / MAX