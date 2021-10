Aalsmeer – Kudelstaart krijgt een voedselbos. Een uitdagend nieuw project dat op donderdag 12 oktober officieel bekrachtigd is door het oprichten van een bestuur en het tekenen van de statuten bij notaris Labordus. Daarmee werd de stichting Voedselbos de Smikkeltuin een feit. De doelstelling van de stichting is een voedselbos te ontwikkelen volgens de uitgangspunten van de permacultuur: zorg voor de aarde; zorg voor de mens; delen van overvloed. In de permacultuur is alles met elkaar verbonden en heeft alles zijn eigen functie.

Educatie

Voor dit ambitieuze plan is een prachtige locatie beschikbaar, een stuk grond aan het Cabaretpad in Kudelstaart, grenzend aan de schooltuin. De naam De Smikkeltuin deelt het voedselbos met de schooltuin, die ook onderdeel is van de stichting maar zelfstandig blijft opereren. Educatie is bij de schooltuin een belangrijk doel; meer kennis opdoen van natuur, voedsel en milieu. Kinderen leren wat gezond voedsel inhoudt door ze zelf, onder begeleiding, te laten tuinieren.

Beginfase

Het voedselbos bevindt zich nog in de beginfase, de grond moet nog bewerkt worden en geschikt gemaakt voor de eerste beplanting. Maar een plan daarvoor ligt klaar en de eerste werkzaamheden beginnen binnenkort. Naast de voedselgewassen zal er ook aandacht zijn voor medicinale planten en eetbare bloemen. Binnen drie jaar groeien er 150 verschillende variëteiten: van bomen en struiken tot bloemen en kruiden. Ook bij het voedselbos wordt educatie een belangrijk onderdeel. Het bestuur streeft naar een goede samenwerking en contact met toekomstige vrijwilligers en bezoekers.

Het bestuur van de stichting bestaat uit Berry Nijmeijer als voorzitter, Cor de Jong (secretaris), Kitty van der Knaap (penningmeester) en Truus Oudendijk (publiciteit). Het project is mogelijk gemaakt door donaties van LTO Noord afdeling Aalsmeer – de Kwakel en Stichting Leefomgeving Schiphol.

“De Smikkeltuin, een naam waar je blij van wordt”, zei notaris Geert Labordus bij het bespreken van de statuten. En zo is het. Het bestuur kan dat alleen maar beamen. Binnenkort zijn de ontwikkelingen van het voedselbos te volgen op social media: Instagram, Facebook en Linkedin.

Foto: Oprichten van de stichting in het kantoor van notaris Labordus. Bestuur: v.l.n.r. Cor de Jong, Truus Oudendijk, Berry Nijmeijer en Kitty van der Knaap.