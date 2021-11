Kudelstaart heeft eigen wijkblad

Kudelstaart – Een verrassing voor Kudelstaart: het heeft nu een eigen wijkblad. Het handzame blad op A5-formaat komt elk kwartaal uit en afgelopen maand verscheen het eerste. Het boekje heeft een magazine-achtige uitstraling en informeert kort gezegd over het reilen en zeilen in Kudelstaart. Welke sportclubs zijn er? Wat is typisch Kudelstaarts? Welke kunstwerken zijn er in het dorp? Wat voor winkels zijn er?

Elk seizoen komt er een nieuw blad uit, zoals de naam als zegt: alleen voor Kudelstaart, immers ‘een wijk’ van gemeente Aalsmeer. Initiatiefnemers zijn Mandy van der Zwaard en Joke van der Zee, respectievelijk uitgever van onder andere A&K Thuis en tekstschrijver. Op dinsdagmiddag 2 november presenteerden zij het eerste wijkblad van Kudelstaart aan burgemeester Oude Kotte. Het wijkblad komt bij alle Kudelstaartse inwoners, de volgende editie verschijnt op 1 februari.

Foto: Mandy van der Zwaard (links) en Joke van der Zee reiken het magazine uit aan burgemeester Gido Oude Kotte.