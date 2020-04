(K)raamvisite voor Levi

Kudelstaart – Ondanks het coronavirus en alle nieuwe maatregelen waar iedereen zich aan dient te houden, gaat het leven toch gewoon door. Een positief ‘bewijs’ in deze is Levi. Afgelopen maandagmorgen 6 april is deze nieuwe inwoner thuis geboren in de Rechtsbuitenstraat.

In deze tijd natuurlijk geen kraamvisite, maar wel raamvisite! Het is niet toegestaan om in huis visite te ontvangen, vandaar dat de trotse ouders op bepaalde tijden achter het raam zitten om hun zoon Levi aan de raamvisite te showen.

Er is regelmatig bezoek, maar de grootse fans zijn natuurlijk opa en oma. “Wij zijn trouwe raamkijkers”, laten opa en oma van de Bosch weten en ze stuurden ook een foto van hun prachtige kleinzoon. Gefeliciteerd!