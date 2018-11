Korte broek actie Kees bij Let’s Go op radio

Aalsmeer – Het belooft vrijdag 9 november weer heel gezellig te worden bij het radioprogramma Let’s Go van Kim, Jonas en Laurens op Radio Aalsmeer. Kees van der Schilden mailde het team van Let’s Go dat hij graag langs zou willen komen om te vertellen over zijn korte broek actie. Kees draagt zo lang mogelijk een korte broek voor het goede doel WNF. Vrijdag komt hij er alles over vertellen en dan hoor je vast ook hoe jij Kees kan helpen.

Kaartjes Ernst & Bobbie

Afgelopen vrijdag maakte het team van Let’s Go Bobbie van 6 jaar blij met twee kaartjes voor de show van Ernst, Bobbie en de rest op 11 november in Aalsmeer. Ook vrijdag worden er weer twee kaartjes weggeven. Wil jij graag deze wie kaartjes winnen? Geef dan antwoord op de vraag: Wie draagt er altijd een pet, Ernst of Bobbie? Het antwoord mail je naar letsgo@radioaalsmeer.nl met je naam, leeftijd en telefoonnummer. De winnaar wordt vrijdag tijdens de uitzending gebeld. Wie Kim ook gaat bellen is Bobbie, inderdaad van Ernst & Bobbie. Ze is benieuwd of ze al helemaal klaar zijn voor de show van aanstaande zondag. Heb je een vraag voor Bobbie? Laat het Kim dan even weten via de mail of facebook en dan gaat zij die vrijdag voor jou stellen. Natuurlijk is er vrijdag ook weer tijd voor je favoriete hits en ook DJ Faystje komt weer voorbij.

Pepernotentesters gezocht

Ze liggen al een tijd in de winkel: pepernoten! Maar wat zijn nou eigenlijk de lekkerste pepernoten? Jonas gaat dat voor zijn item ‘Jonas Top 3’ uitzoeken, maar heeft daar wel hulp voor nodig. Ben jij een echte pepernotentester? Geef je dan op via letsgo@radioaalsmeer.nl en wie weet nodigt Jonas jou dan wel uit om op 16 november naar de studio van Radio Aalsmeer te komen om de lekkerste pepernoten uit te kiezen voor de Top 3 lekkerste pepernoten!

Let’s Go hoor je iedere vrijdag tussen 18.00 en 19.00 uur bij Radio Aalsmeer. Volg Let’s Go ook via facebook, twitter en Instagram.