Korfbal: VZOD D2 kampioen!

Kudelstaart – Afgelopen zaterdag 5 oktober kon VZOD dan haar eerste kampioen van dit seizoen verwelkomen. En wel de D2! Met nog twee wedstrijden te spelen stond het team drie punten voor op de nummer twee. Als VZOD dus zou winnen, kon zij niet meer achterhaald worden en was het kampioenschap een feit. Dit moest dan thuis gebeuren tegen Pernix, het enige team waartegen ze eerder het enige puntverlies hadden geleden (7-7).

Het begin van de wedstrijd was erg spannend. Misschien kwam het door het talrijke publiek (inclusief opa’s en oma’s) die natuurlijk graag bij deze wedstrijd aanwezig wilden zijn en waren de spelers een beetje nerveus. De D2 kwam dan ook met 1-3 achter, maar nog vóór de rust was de stand alweer gelijk: 3-3. Dit ging niet zonder slag of stoot. Ze moesten er hard voor werken en dat deden ze ook. Vlak voor rust werd het zelfs 4-3 voor VZOD en de rust werd gevierd alsof het kampioenschap al binnen was. Maar dit was nog allerminst zo en dit hebben de trainers in de rust ook duidelijk proberen te maken.

Na de rust had VZOD de zaken beter onder controle, er werd geconcentreerder verdedigd en nauwkeuriger aangevallen. Pernix gaf zich echter niet zomaar gewonnen en rook ook kansen. Toch wist VZOD de voorsprong te behouden en via 7-5 werd er uiteindelijk met 8-6 gewonnen. Het kampioensfeestje compleet met medailles en heerlijke taart kon dus gevierd worden! Volgende week de laatste wedstrijd voordat de korfballers de zaal ingaan.

Na deze wedstrijd houdt de D2 haar teamuitje en mogen deze korfballers terugkijken op een leuke en leerzame eerste periode met een team waar VZOD denkt nog een hoop plezier aan te mogen beleven.

Foto: De spelers die het kampioenschap mogelijk maakten: Tibbe, Jens, Babette, Alice, Veerle, Lieke, Faya en Diya. En onderin Morris, Sam en Jasper.