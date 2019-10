Korfbal: D1 van VZOD kampioen!

Kudelstaart – Afgelopen zaterdag wachtte de D1 van korfbalvereniging VZOD dé wedstrijd om het kampioenschap. Fluks was de tegenstander. Ondanks dat de wedstrijd niet ‘thuis’ in Kudelstaart gespeeld werd, hadden de spelers aardig wat fans langs de lijn staan in Noordwijk.

De VZOD-korfballers begonnen fanatiek aan de wedstrijd en wisten al snel op voorsprong te komen. Dat de verdediging van de D1 ook als een huis stond, blijkt uit de eindstand: Er werd met maar liefst 7-0 gewonnen door VZOD.

De D1 heeft dit seizoen ruim voldoende punten verzameld om gekroond te worden tot kampioen. Terug in Kudelstaart is bij het sportcomplex van VZOD nog een gezellig feestje gevierd. Gefeliciteerd D1-toppers!