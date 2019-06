Korfbal: D1 van VZOD kampioen!

Kudelstaart – Afgelopen zaterdag 1 juni moest de D1 van korfbalvereniging VZOD spelen tegen de nummer twee, KIOS. Het zou een spannende wedstrijd zijn, want VZOD moest winnen om alleen kampioen te worden. De eerste wedstrijd tegen KIOS was geëindigd in 8-8, dus VZOD moest aan de bak. De spelers die de klus moesten gaan klaren waren de dames Kim, Luna, Noella en Veronique en de heren Gijs, Sven, Juup, Lars en Jurre.

De wedstrijd begon wat nerveus waardoor het eerste doelpunt even op zich liet wachten. Maar de score werd geopend door Kim op aangeven van Gijs. De ban was gebroken. VZOD liep uit naar 0-3 voordat KIOS wat terug kon doen en scoorde: 1-3.

De tweede helft hetzelfde beeld, VZOD de iets betere ploeg. Met nog een mooie doorloopbal van Jurre werd het 3-6. Tegen het einde van de wedstrijd leek het nog even spannend te worden, stand 4-6 met nog ongeveer 5 minuten op de klok. Veronique maakte aan alle onzekerheid een eind door met een mooi afstandsschot de 4-7 te scoren. Het kampioenschap was binnen. Met nog één wedstrijd te spelen is de D1 al kampioen. Wat een prestatie, gefeliciteerd!