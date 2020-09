Koninklijke De Vries kiest voor zonne-energie

Aalsmeer – De start van de meteorologische herfst is een goed moment om te reflecteren op de afgelopen, zonnige zomer. Kort voor de zomer kreeg het dak van de hallen van Koninklijke De Vries Scheepsbouw aan de Oosteinderweg een jas van zonnepanelen. Een kleine 1500 stuks om mee te beginnen.

De opbrengst is zo’n 530 MWh per jaar, vergelijkbaar aan de jaarlijkse energiebehoefte van ruim 150 huishoudens. In de afgelopen 60 dagen hebben de panelen op dak van Koninklijke De Vries Scheepsbouw goed hun best gedaan en 110 MWh energie opgebracht.

Koninklijke De Vries Scheepsbouw kiest voor zonne-energie om haar eigen energie op te wekken. Dit past in haar streven in de toekomst de superjachten ‘emissie-neutraal’ te produceren. Tom de Vries: “Dat is een uitdagende doelstelling. Als familiebedrijf denken we in generaties: we willen weten wat we doorgeven aan de volgende generatie. Vanzelfsprekend gaat dat verder dan de familie. We voelen onze verantwoordelijk voor het terugbrengen van de ecologische voetprint van de jachtbouw.”

Ook bij De Vries Scheepsbouw Makkum, een dochterbedrijf van De Vries Groep, wordt een start gemaakt met zonne-energie. Daar worden zo’n 450 panelen op de nieuwe dokhal geplaatst.