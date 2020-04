Koninklijke cakejes voor buren in Sportlaan

Aalsmeer – “Zo jammer dat we dit jaar ‘Koningsdag’ niet zo uitbundig als anders in het dorp konden vieren. Geen vroege start op de vrijmarkt in de Zijdstraat, geen feest ‘s middags op het Drie Kolommenplein.

Maar wij zijn niet bij de pakken neer gaan zitten. We zongen om 10.00 uur het Wilhelmus met heel Nederland. We hebben voor de buren in de Sportlaan (wegens de grote run op de tompoucen) Koninklijke oranje cakejes gebakken, welke we uiteraard op veilige afstand uitdeelden. We zijn de oud-Hollandse spelletjes Memory en Kwartet gaan spelen. We hebben gesmikkeld van de rijkelijk gedekte Oranje-tafel. Maakten een creatief bord om aan de deur naast de vlag mét wimpel te hangen. En tenslotte hebben wij om 16.00 uur in huiselijke kring het glas tijdens de nationale toost geheven. Het mooie weer verhoogde de feestvreugde, maar hopelijk mogen we volgend jaar onze jaarlijkse traditie in de oude vorm weer voortzetten. Leve de koning!”

Patricia Stevens