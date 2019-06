Koffie met B&W valt in de smaak

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 22 juni waren burgemeester Gido Oude Kotte en de wethouders Robbert-Jan van Duijn, Robert van Rijn en Wilma Alink-Scheltema op bezoek in het Winkelcentrum Kudelstaart. Op deze zonnige dag was de belangstelling voor het koffie-momentje met het college groot. Er zijn vele gesprekken gevoerd. Voor de burgemeester was het, zoals hij zelf zei, een prachtige ervaring om met de bewoners van Kudelstaart in contact te komen.

“Ik ben mij nog steeds binnen de gemeente aan het inwerken en oriënteren en ben nog niet geheel op de hoogte van alle situaties, maar hierin word ik geheel ondersteund door de wethouders die mij volledig van de nodige informatie kunnen voorzien en natuurlijk door de gemeentesecretaris.”

De vragen van de bewoners waren veelzijdig, zo is er gepraat over de groenvoorzieningen en het onderhoud er van. Ook de uitbreiding met de wijk Westeinderhage kwam aan de orde. Er werd gevraagd vooral betaalbare (huur)woningen te bouwen voor starters en alleenstaanden. De plannen daarvoor moeten nog uitgewerkt worden, maar er zal in deze richting zeker veel aandacht zijn.

Het renoveren of verplaatsen van de sporthal was ook een punt van discussie en natuurlijk kwam de zo gewilde tweede supermarkt ter sprake. Er werd gevraagd hier meer spoed achter te zetten. Verder is gesproken over het verkeerscirculatieplan, het openbaar vervoer en onder andere over verbetering en of aanpassing van recreatiemogelijkheden aan de Herenweg bij de loswal.

Het bezoek van het college aan Kudelstaart kreeg waardering van veel inwoners. “Fijn om eens op een relaxte manier met elkaar te spreken over allerlei onderwerpen”, aldus een bezoeker en de burgemeester en wethouders beaamden dit. De ‘tournee’ van het (nieuwe) college door Aalsmeer gaat door. Nog niet bekend is waar en wanneer het volgende koffiemomentje is.

Foto: www.kicksfotos.nl