Klussen voor NLDoet op vrijdag en zaterdag

Aalsmeer – Komende vrijdag 13 en zaterdag 14 maart is het weer tijd voor de jaarlijkse actie NLDoet. Door bedrijven, instanties en inwoners worden diverse klusjes uitgevoerd bij verenigingen en stichtingen. Zo kan De Lotusbloem van Ons Tweede Thuis in de Apollostraat nog wel wat helpende handen gebruiken bij het lenteklaar maken van de tuin op vrijdag van 9.30 tot 14.30 uur en worden pannenkoeken-bakkers gezocht. Ook verpleeghuis Rozenholm wil haar binnentuin en terrassen opfrissen. Hulp is welkom op vrijdag.

Scouting, Tuin en kinderboerderij

Het is vooral buiten aan de slag tijdens deze editie van NLDoet, want ook de Historische Tuin hoopt vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur vrijwilligers welkom te mogen heten om de Tuin seizoensklaar te maken. Scouting Tiflo geeft de keuze, of vrijdag tussen 10.30 en 15.00 uur het clubhuis aan de Stommeerweg en de meubels binnen een verfje geven of zaterdag tussen 10.00 en 15.00 uur het water op om het scouting-eiland op te knappen. Bij kinderboerderij Boerenvreugd in de Hornmeer liggen altijd wel klusjes te wachten. Zaterdag gaat een aantal hekwerken vernieuwd worden en speeltoestellen opgeknapt. Een groep van de Rotary AMU heeft zich aangemeld voor deze klus, maar helpende handen blijven uiteraard welkom.

Schoonmaakactie SPIE

Ook SPIE doet weer mee aan NLDoet en organiseert zaterdag de jaarlijkse schoonmaakactie op de Westeinderplassen. Het bestuur hoopt met vele vrijwilligers de Poel helemaal zwerfvuil vrij te maken. Alle hulp is welkom. Om 07.45 uur verzamelt de groep bij watersportvereniging Nieuwe Meer. Na een kop koffie en een lekkere traktatie worden de plekken verdeeld en kan iedereen op pad. Vanaf rond 11.00 uur staat de Meerlanden met een vuilniswagen klaar om alle zooi op te komen halen. Alle deelnemers krijgen als bedankje na afloop een heerlijke kop erwtensoep. Opgeven kan door een mail te sturen naar info@pramenrace.nl. Kijk voor alle klussen en aanmelden als vrijwilliger op www.nldoet.nl.