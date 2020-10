Aalsmeer – In verband met meerdere corona-besmettingen bij bewoners op verschillende etages heeft zorgcentrum ‘t Kloosterhof in de Clematisstraat maandag 26 oktober per direct de deuren gesloten voor bezoek.

Op het op Facebook geplaatste bericht krijgt het zorgcentrum veel reacties: “Wat verdrietig. Heel veel sterkte voor iedereen. We hopen dat het allemaal met een sisser afloopt.”

Uiteraard zijn intern direct maatregelen genomen om verdere verspreiding tegen te gaan.