Klinkende overwinning voor Oceanus Eredivisieteam

Aalsmeer – Afgelopen zondag 15 augustus werden er door verschillende Oceanus Teams gestreden in de verschillende teamcompetities in Almere Duin. De Oceanus atleten van het Heren Eredivisieteam hebben hier een geweldige overwinning geboekt binnen de Eredivisie. Het Team gingen in de ochtend al voortvarend van start tijdens de individuele kwalificatie, wat hen een eerste startplek opleverde bij de Team Time Trial van vanmiddag. De dag werd op een prachtige wijze bekroond met een klinkende overwinning.

Eerste startpositie

Tijdens de individuele kwalificaties waren Menno Koolhaas, Mitch Kolkman, Jesse Cuijpers, Hidde Mollee en Davy Heijsteeg het snelst en pakte zo de eerste startpositie voor de Team Time Trial. De spanning was alom aanwezig, want maar liefst negen ploegen gingen binnen twee minuten van elkaar van start. Het was vervolgens Oceanus dat een razendsnel zwemonderdeel realiseerde – niet geheel verwonderlijk bij een club die haar oorsprong vindt in een zwemvereniging – en dankzij een tijd van 9:58 minuut de voorsprong met minimaal een minuut op de overige ploegen wist te vergroten. Op de fiets verloor het team die tijd echter weer. Toch had Oceanus bij het ingaan van de afsluitende vijf kilometer hardlopen nog een voorsprong van 1:20 minuut, wat op papier redelijk comfortabel leek.

Finishlint

Tijdens de run kwam Oceanus inderdaad niet meer in gevaar. Sterker nog, met 14:39 minuut over de afsluitende vijf kilometer was er geen ploeg die sneller was en dus mocht Oceanus het finishlint omhoog tillen na een totaaltijd van 1:24:02 uur. Rogelli verdedigde de tweede plaats met verve en pakte het zilver, bijna twee minuten achter Oceanus. VZC wist de derde positie veilig te stellen en kwam 19 seconden na Rogelli over de streep.

Komend weekend staat het Nederlands Kampioenschap op de sprint-afstand te Leiderdorp op het programma. Ook hier zullen weer Oceanus toppers aan de start staan. Geïnteresseerd in de triathlon of zwemmen? Dan ben je van harte welkom voor een proeftraining bij Oceanus. Kijk voor meer informatie op: www.oceanusaalsmeer.nl