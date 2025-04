Kleine stapjes naar beter OV voor Aalsmeer

Aalsmeer – Vanaf mei duurt een ritje met de bus naar Schiphol vanuit Aalsmeer in de spits ongeveer 3 tot 4 minuten korter. Het is een voorbeeld van kleine stapjes die de afgelopen tijd zijn gezet voor beter openbaar vervoer. Nadat het aantal reizigers in de coronaperiode van 2020 tot 2022 fors gedaald was, is het ov-aanbod verschraald. Daarvan is het vervallen van buslijn 342 het bekendste voorbeeld. Sindsdien heeft de gemeente in de overleggen met de vervoerregio steeds ingezet op het ongedaan maken van deze verschralingen. Daartoe werd in september vorig jaar een goede stap gezet met het ophogen van de frequentie van buslijn 340 (Haarlem Station – Uithoorn) naar acht keer per richting per uur. Ook ging buslijn 171 (Amsterdam Bijlmer ArenA) weer op de latere avond rijden.

Verbinding met Schiphol sneller

Per 4 mei komt spitssnellijn 287 (knooppunt Schiphol Zuid – Schiphol Plaza en andersom) weer terug. Die stopt net als de vroegere lijn 342 niet bij alle verdere tussengelegen halten. Daarmee wordt het nadelig verschil van 7 minuten dat buslijn 340 had ten opzichte van lijn 342 teruggebracht naar ongeveer 3 tot 4 minuten.

Verbinding met Amstelveen

Sinds de halte Royal Flora Holland is geopend aan de Legmeerdijk (inclusief een loopbrug over de Legmeerdijk, voorzien van liften), hoeft R-net buslijn 357 niet meer van de weg af (en een rondje op het veilingterrein te rijden) om de halte Royal Flora Holland aan te doen. Met deze stap is lijn 357 nu sneller tussen Aalsmeer en Amstelveen.

Bereikbaarheid

“Grote stappen blijven noodzakelijk”, zegt verkeerswethouder Bart Kabout. “Structurele verbeteringen van het OV blijven nodig. We zijn de enige gemeente in het zuiden van de vervoerregio zonder station voor trein, metro of tram. Een rechtstreekse verbinding met het dichtstbijzijnde treinstation (Schiphol) is noodzakelijk, dus buslijn 342 moet op terugkomen. Ook het verbeteren van de ontsluiting van Kudelstaart met de bus en het op termijn doortrekken van de Amsteltram van Uithoorn via Aalsmeer naar Hoofddorp zijn nodig voor de bereikbaarheid nu en in de toekomst.”

“Lange adem en overleggen”

Er zijn dus nog wel wat wensen waar het openbaar vervoer aangaat. “We willen niet minder maar juist meer openbaar vervoer, mede omdat we nieuwe woonwijken ontwikkelen”, vervolgt verkeerswethouder Bart Kabout. “We steunen daarom oproepen tegen bezuinigingen op het OV. En we blijven in voortdurend overleg met onze partners. Het is een proces van lange adem, stapje voor stapje zien we daardoor ook verbeteringen.”

Foto: De busbaan op de Burgemeester Kasteleinweg. Foto: Gemeente Aalsmeer