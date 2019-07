Kleine brand door pan op het vuur

Aalsmeer – De brandweer is rond tien voor één in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 juli uitgerukt naar een melding van een woningbrand aan de Hornweg. Een fietser, die langs het huis reed, zag dat de woning vol rook stond en dat er nog personen in het huis aanwezig waren. Hij heeft direct 112 gealarmeerd.

Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek een pannetje op het vuur voor flinke rookontwikkeling te zorgen.

Vier personen zijn door de brandweer uit de woning gehaald en door medewerkers van de ambulancedienst nagekeken vanwege rookinhalatie. Niemand hoefde mee naar een ziekenhuis.

De schade aan het huis viel mee. De brandweer heeft de woning geventileerd waarna de bewoners weer naar binnen konden.

Foto: VTF – Laurens Niezen